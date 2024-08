Fragen und Antworten Mercedes entschuldigt sich nach E-Auto-Brand in Südkorea

Das Feuer konnte erst nach acht Stunden gelöscht werden. Anwohner des Wohnkomplexes mussten in Notunterkünfte evakuiert werden. Mercedes-Südkoreachef Mathias Vaitl besuchte am Mittwoch Betroffene in der Stadt Incheon westlich von Seoul. Daten und Fakten zu Elektroautobränden: