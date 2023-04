Ifo-Zahlen für März 2023 Aussichten für deutsche Autoindustrie spürbar aufgehellt

In Deutschland werden dieses Jahr nach Einschätzung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) rund 100.000 Autos mehr gefertigt als prognostiziert. „Nachdem die Pkw-Produktion in Deutschland in den ersten beiden Monaten des Jahres etwas besser lief als erwartet, passen wir unsere Produktionsprognose nach oben an“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der „Automobilwoche“. Der VDA erwartet für 2023 nun 3,79 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im letzten kompletten Jahr vor der Corona-Krise waren 2019 insgesamt 4,66 Millionen Fahrzeuge produziert worden.