Trotz Nutzen für Energiewende Warum Autobauer offenbar immer weniger Lust auf Kleinwagen haben

„Die SUVisierung ist weltweit erkennbar“, sagt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. „In der Oberklasse bleibt der Verkaufstrend stark - die Marktanteile dürften sich weiter von unten nach oben verschieben.“ Kollege Benedikt Maier vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen erklärt: „In Zeiten von Rohstoffengpässen ist es eine logische unternehmerische Entscheidung, in erster Linie die margenstarken Produkte zu bringen.“