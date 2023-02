Autotests Polarkreis: Das eisige Reich der Erlkönige

Zwar hat die Pandemie mit ihren Lockdowns und Reisebeschränkungen die Entwickler gelehrt, noch mehr Arbeit in die Klimakammern daheim im Werk oder gleich ganz auf den Rechner zu verlagern. „Doch am Ende muss das Auto ins Eis und in den Schnee, damit wir es guten Gewissens in die Serie entlassen können,“ sagt Holger Enzmann. Das werden die Menschen der 2000 Seelen-Gemeinde gerne hören. Der Ort ist von den Autoentwicklern in gewisser Weise anhängig. Denn außer Forstwirtschaft, ein wenig Bergbau und ein paar Angelurlaubern im Sommer gibt es nicht viel, was den Gemeindehaushalt stützt. „Dass wir eine vergleichsweise gute Infrastruktur haben, eine kleine Gastro-Szene und eine so internationale Auswahl im Supermarkt, das verdanken wir den Erlkönigen und ihrem Gefolge“, berichtet der ehemalige Bürgermeister Bengt-Urban Fransson.