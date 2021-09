IAA in München : EQE - Mercedes präsentiert E-Alternative zur E-Klasse

IAA in München

Düsseldorf Kaum kommt mit dem EQS der erste als Elektro geplante Mercedes in den Handel, läuft sich eine Klasse darunter auch schon eine elektrische Alternative zur E-Klasse warm - der EQE.

Mercedes macht Tempo bei der Transformation zum Elektroantrieb. Nur wenige Monate nach dem EQS bringt der Hersteller das zweite als solches geplante Akku-Auto in Stellung. Zur IAA in München (7. bis 12. September) haben die Schwaben deshalb jetzt den EQE enthüllt, der als emissionsfreie Alternative zur E-Klasse Mitte 2022 in den Verkauf gehen soll.