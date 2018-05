Modelle 2018 auf Sprinter-Basis: Hymer- Reisemobile - auf Wunsch mit künstlicher Intelligenz

Düsseldorf Hymer zeigt als erster Reisemobil-Hersteller Fahrzeuge auf Basis des neuen Mercedes Sprinters. Und das gleich auf breiter Front bei den Kastenwagen, Teil- und Vollintegrierten. Auf Wunsch ist sogar künstliche Intelligenz an Bord.

Besonders zwei Aspekte des neuen Sprinters spielen bei der neuen Leichtigkeit des Seins dem Reisemobil-Hersteller dabei in die Karten: der erstmals für den Sprin-ter verfügbare Frontantrieb und die dadurch ebenfalls erstmals ermöglichte Triebkopf-Ausführung. Das bedeutet konkret: Der Vorderradantrieb macht die Kardanwelle überflüssig und erspart in Summe mit einer nicht angetriebenen, leichteren Hinterachse rund 50 Kilogramm Gewicht.

In beiden Aufbauarten bietet Hymer die B-Klasse Modern-Comfort als sieben Meter langen 580er-Grundriss mit längs angeordneten Einzelbetten im Heck, geräumiger, selbsttragender Garage (bis 450 kg), Vierersitzgruppe im Bug mit den integrierten, drehbaren Frontsesseln und einer Küche auf der Beifahrerseite an.

Auch bei den Sicherheitsfeatures wird ein neues Niveau erreicht. Serienmäßig an Bord sind zwar nur der Seitenwind- und Brems-Assistent sowie die Lichtautomatik, bis zum Verkaufsstart noch vor dem Caravan-Salon Ende August soll aber möglichst die ganze Armada an elektronischen Helferlein das Okay von Mercedes-Benz Vans bekommen. Die Sensorik vom Sprinter in integrierte Reisemobile umzubauen, ist vor allem bei kamerabasierten Systemen kein leichtes Unterfangen. Der radargestützte Abstandsregel-Tempomat Distronic hat diese Hürde allerdings bereits überwunden.



Hymer hat den neuen Sprinter aber nicht nur zu einer komplett neuen Baureihe genutzt, sondern auch bei den bisherigen Wohnmobilen auf Sprinter-Basis den Generationswechsel vollzogen. So rollt auch die teilintegrierte ML-T-Baureihe (ab 67.990 Euro) künftig mit dem neuen Mercedes-Transporter als Basis an den Start, wird aber der Variante mit Hinterradantrieb treu bleiben. Zumal hier ja auch die Alternative mit Allradantrieb im Angebot bleiben soll. Für den ebenfalls erneuerten Kastenwagen Grand Canyon S (ab 56.990 Euro) gilt das Gleiche.