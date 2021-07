Halbleitermangel : Porsche baut vorübergehend „Dummy“-Chips in Autos ein

Stuttgart Porsche ist trotz des Halbleitermangels und der Corona-Krise auf Rekordkurs. Der Stuttgarter Sportwagenbauer muss aber trotzdem improvisieren und behilft sich aufgrund des weltweiten Mangels an Halbleitern mit Dummy-Chips.

Es gehe um eine niedrige fünfstellige Anzahl an Fahrzeugen. Porsche mache so "buchstäblich aus der Not eine Tugend", führte Blume aus. "Wir achten immer darauf, dass unsere Kunden nicht zu lange warten müssen." Porsche habe innerhalb des Volkswagen-Konzerns wegen seiner ergebnisstarken Modelle "eine gewisse Priorität", sagte Blume den Zeitungen. Im zweiten Halbjahr wolle das Unternehmen an den Wochenenden aufholen. "Aber auch das hängt von der Halbleiter-Verfügbarkeit ab."