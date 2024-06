Das automobile Kulturgut Wann das Motorrad zum Oldtimer wird

Fahrzeuge, die 30 und mehr Jahre alt sind, dürfen in Deutschland ein „H“ für „historisch“ auf dem Kennzeichen tragen. Mit der Option auf günstigere Kfz-Steuern und Versicherungsbeiträge unterstützt der Gesetzgeber seit 1997 das automobile Kulturgut. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge weitgehend im Originalzustand sind oder fachmännisch restauriert wurden. Eine oft kostspielige Hürde, die nicht alle Oldtimer schaffen. Der Bestand entsprechend alter Fahrzeuge mit und ohne H-Kennzeichen hat sich in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt von 2012 bis 2022 auf 732.000 fast verdreifacht, wobei die Oldtimer- Motorräder innerhalb dieser exklusiven Nische mit gut 17.000 Expemplaren besonders rare Exoten sind. Welzel besitzt zwölf davon. Das älteste: Eine „Imperia“ aus Bad Godesberg, Baujahr 1929, die in ihrem Wappen den Kölner Dom zeigt und aus 500 Kubikzentimetern Hubraum 22 PS Leistung erzeugt. Sein ganzer Stolz ist aber eine „Brough Supersport 80“, die 1930 nur rund 3000 mal im englischen Nottingham gebaut wurde. 150 davon haben bis heute überlebt. Es geht auch noch exklusiver. Welzel erzählt von an einer Versteigerung Ende 2016, bei der die große Schwester seiner Supersport, eine „Brough Superior“ mit Austin-Motor für rund 400.000 Euro unter den Hammer kam. „Eine so genannte Moor-Leiche“, erinnert sich Welzel, „die wurde damals in erstaunlich gutem Zustand ausgebuddelt und insgesamt nur rund zehn Mal gebaut.“ Guido Kupper, Chefredakteur der Fachzeitschrift „Motorrad Classic“, berichtet von einer Harley- Davidson „Model 4 Strap Tank“ mit Baujahr 1908, die vor ein paar Jahren sogar für 935.000 US-Dollar (gut 850.000 Euro) versteigert worden ist.