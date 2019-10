Neues VW-Model : Der neue Golf sieht fast so aus wie der alte, ist aber ständig online

Der neue Golf sieht fast so aus wie der alte, ist aber ständig online

Wolfsburg Seit 45 Jahren baut Volkswagen den Golf. Das wichtigste Auto der Wolfsburger und meist verkaufte Auto des Landes fährt Ende des Jahres in seiner neuesten Generation vor. Was bietet Nummer Acht?

Mitten in den Boom der SUV und der elektrischen Revolution auf der Straße bringt VW jetzt die achte Generation des Golf an den Start. Das meistverkaufte Auto der Republik und der bislang erfolgreichste VW kommt laut Hersteller im Dezember zu einem Startpreis unter 20.000 Euro in den Handel.