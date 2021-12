Radikales Design : Wie keil ist das denn? 50 Jahre Lamborghini Countach

Düsseldorf Der Lamborghini Countach feierte sein Debüt vor 50 Jahren - spektakulär wie eine Ufo-Landung. So ein Auto hatte die Welt noch nicht gesehen. Die extreme Keilform veränderte das Bild des Sportwagens für immer.

Sein Name war Programm. Denn Countach - „Kun-tatsch“ - steht im Dialekt der Piemontesen für den Ausruf des atemlosen Erstaunens. Und genau so hat die PS-Welt reagiert, als Designer Marcello Gandini auf dem Genfer Salon im Frühjahr 1971 das Tuch vom Countach LP500 zog:

Ein Sportwagen wie ein Keil, nicht mit dem Stift gezeichnet, sondern mit groben Schnitten und scharfen Kanten aus dem Blech gehauen - mit Türen, die wie Scheren öffneten. Einer, der - egal aus welcher Perspektive - so ganz anders war als alles, was bis dahin über die Überholspur gejagt ist.

Kein Wunder, dass sich der Countach mit seinem V12 im Heck auf Anhieb in die Herzen der Schnellfahrer gebohrt und es als Poster in viele Jugendzimmer jener Zeit schaffte.

Der Seriensportler startete erst Jahre später Angesichts der begeisterten Reaktionen aus Genf war es kein Wunder, dass Lamborghini mit Anfragen und Blankoschecks überhäuft wurde und eiligst in die Serienentwicklung einstieg. Allerdings dauerte es noch mehr als zwei Jahre, bis im Herbst 1973 auf dem Pariser Salon das 275 kW/376 PS starke Serienmodell Countach LP400 präsentiert wurde. Das wurde ab Frühjahr 1974 in mehreren Evolutionsstufen bis 1990 gebaut . Zu stolzen Preisen übrigens - schließlich kostete der Wagen bei seiner Premiere 99 800 D-Mark.

„Der Countach war provokant und polarisierend, er brachte die Menschen zum Lächeln und zum Starren“, sagt der aktuelle Lamborghini-Designchef Mitja Borkert in der Rückschau. „Und er hat in seiner radikalen, kompromisslosen Art alle unsere Autos danach geprägt.“ Glaubt man Alessandro Farmeschi, der als Service-Chef in Sant’Agata auch die Oldtimer-Abteilung Polo Storico verantwortet, gilt das weit über die Marke hinaus: „Der Countach war stilbildend für alle Supersportwagen, die nach ihm kamen.“

Mittlerweile mögen die 335 kW/455 PS des Zwölfzylinders in diesem silbernen Sonderling aus der 25th Anniversary Edition, die sich Lamborghini zum ersten runden Jubiläum der Firma geschenkt hatte, zwar nicht mehr ganz so spektakulär sein. Und auch Tempo 300 Spitze erreichen heute schon überzüchtete Mittelklasse-Modelle. Aber wenn im Heck der 5,2 Liter große Zwölfzylinder entflammt und die Fuhre mit 500 Nm dem Horizont entgegenschleudert, ist das Spektakel unerreicht.

Zur Seite kann man sich in der Enge kaum drehen. Und weil es das Periskop im Dach nur bei den ersten 157 Exemplaren gegeben hat, ist der Blick nach hinten in diesem Auto vom Motor versperrt. Aber hey: Was draußen vorbeizieht, verschwimmt ohnehin in Schlieren. Und wer braucht schon Rücksicht, wenn er in einer Rakete auf Rädern sitzt?