EU-Führerscheinreform Verpflichtende Senioren-Fahrtests – Das sagen Verbände und Experten

Wie eine solche Überprüfung aussehen soll, ist nicht festgelegt. Jedes EU-Land soll selbst entscheiden können, ob betroffene Autofahrer ihre Fahrtauglichkeit beispielsweise in Form einer Gesundheitsüberprüfung, durch Auffrischungskurse oder Fahrprüfung erneut bestätigen lassen. Auch eine bedingungslose Pflicht zur regelmäßigen Verlängerung des Führerscheins ist nicht ausgeschlossen. Während diese Regelung in einigen EU-Ländern wie Spanien oder Dänemark bereits umgesetzt werden, wäre es ein Novum in Deutschland. Einmal bestanden, muss die Führerscheinprüfung hier nämlich nur in begründeten Fällen wiederholt werden. Der Vorschlag wird deshalb kontrovers diskutiert.