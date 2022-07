Verkehrssicherheit : Mehrheit der Autofahrer mit massiven Wissenslücken bei Führerscheinfragen

Die Führerscheinprüfung wird mittlerweile bundesweit am Bildschirm abgelegt (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/TÜV Süd

München Immerhin: Die meisten können wenigstens noch die Frage nach der Abstandsregel beantworten. Ansonsten aber herrscht bedenkliches Nichtwissen unter deutschen Autofahrern in Bezug auf Fragen aus der Führerscheinprüfung.

Die meisten deutschen Autofahrer haben massive Lücken beim Thema Verkehrswissen. Bei einem aktuellen Test des ADAC konnten die 3500 Teilnehmer im Schnitt nur knapp die Hälfte von 20 ausgewählten Originalfragen aus der Führerscheinprüfung beantworten, wie der Verkehrsclub am Donnerstag mitteilte. Mindestens 17 richtige Antworten schafften nur zwei Prozent der Teilnehmer, die allesamt einen Führerschein besaßen.

Noch am besten schnitten die Testpersonen bei der Frage nach der Abstandsregel ab. „Halbe Tachoanzeige in Metern“ wussten 87 Prozent. Auch Fragen zur Dauer, bis ein Promille Alkohol abgebaut wird, zum richtigen Verhalten am Radfahrer-Schutzstreifen und zum Vorrang beim Abbiegen beantworteten mindestens 80 Prozent richtig.