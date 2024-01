Elektromobilität Elektroautos brennen selten, aber gewaltig

Denn die Hochvoltbatterie eines Elektroautos ist in einem luft- und wasserdichten Gehäuse meist im Fahrzeugboden untergebracht. Wenn es zu einem Zellenschluss kommt – Hunderte Batteriezellen also die gespeicherte Energie auf einmal abgeben – entsteht große Hitze. Der Feuerwehr bleibt dann nichts anderes übrig, als das Gehäuse mit Wasser zu kühlen. Neue Löschmethoden, zum Beispiel Lanzen in das Batteriegehäuse zu bohren und dieses dann zu fluten, sind in der Erprobung. Die Bad Homburger Feuerwehr hat gemeinsam mit einem Wiesbadener Unternehmen einen Löschsack entwickelt, der das brennende Auto von unten umhüllt und mit Wasser gefüllt werden kann. Im Gegensatz zu einem mit Wasser gefüllten Container könne der Sack auch auf Schiffen oder in Tiefgaragen eingesetzt werden, so die Feuerwehr. Wenn das Feuer erst mal auf andere Fahrzeuge übergreift, wird Löschen noch schwieriger.