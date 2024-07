Nur wenige Hersteller E-Motorräder fahren noch in der Nische

Ein klassischer Biker bringt auf einer typischen Tagestour gerne 300 Kilometer und mehr hinter sich. Da kommen Elektro-Motorräder an ihre Grenzen: So schafft die gerade neu überarbeitete „Livewire One“ von Harley je nach Einsatzbereich nur zwischen 100 und gut 200 Kilometer und muss dann schon wieder für fast eine Stunde an die Ladung. Wenn keine geeignete Schnellladesäule verfügbar ist, dauert der Ladevorgang an der Haushaltssteckdose sogar mehrere Stunden. Wer knapp 25.000 Euro für eine neue „One“ bezahlen soll, ist damit nicht unbedingt zufrieden – auch wenn die Maschine in drei Sekunden von Null auf 100 beschleunigen kann.