Zehn Fahrtipps Wie Sie bei Schnee und Glatteis sicher unterwegs sind

Vorsicht bei Kurven

Wenn das Auto in der Kurve aus der Bahn gerät, sollte der Fahrer Ruhe bewahren und nicht hektisch werden. Am besten sollte fest und nachhaltig aufs Bremspedal getreten werden, am Steuer sollte der Fahrer nur sanft korrigieren. Häufig sind ein paar Stundenkilometer Tempoabbau schon ausreichend, um das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen.