Facelift 2021 : VW spendiert dem Polo frische Optik und teilautonomes Fahren

Düsseldorf Zum Herbst bringt VW den Polo mit einer Reihe Änderungen auf den Markt. Vor allem seine modernisierte Lichttechnik verleiht dem Kleinwagen-Klassiker eine neue Aura. Erfrischend ist das Update für die Assistenzsysteme.

Der VW Polo bekommt eine Modellpflege. Wenn der Kleinwagen zum Sommer überarbeitet an den Start geht, erkennt man ihn laut Hersteller vor allem an neuen Stoßfängern und den nun serienmäßigen LED-Leuchten an Bug und Heck. Auf Wunsch strahlt der Polo dabei erstmals auch mit Matrixlicht. Preise wurden noch nicht genannt.

Neu für die Basisausstattung ist ein Spurhalteassistent, optional hinzugekommen ist zudem der „IQ.Drive Travel Assist“. Darin enthalten ist ein Abstandstempomat, der nicht nur das Tempo auf den Vordermann, sondern außerdem auch an Tempolimits und dank Einbindung von GPS-Daten an den Straßenverlauf anpasst. Als einer der ersten in seiner Klasse ermöglicht der Kleinwagen damit teilautomatisiertes Fahren, so VW.