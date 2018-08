Elektromobilität:

München Zu viele Ladestationen für zu wenig Autos: In Deutschland kommen derzeit auf eine öffentlich zugängliche Ladestation durchschnittlich gerade einmal 4,5 reine Elektroautos.

Da die Stationen in der Regel mehrere Ladepunkte hätten, könnten sie rein rechnerisch "knapp dreimal so viele E-Autos versorgen, wie in Deutschland bereits angemeldet sind", erklärte die Geschäftsführerin von Eon Energie Deutschland, Victoria Ossadnik. Der Stromanbieter hatte die Zahlen ausgewertet, sie lagen AFP am Freitag vor.