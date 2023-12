Umstieg auf die Elektromobilität Durchschnittspreis für E-Auto steigt auf 52.700 Euro

„Während sich die Reichweite und Ladeleistung von Elektromodellen relativ gut entwickeln, krankt der Markthochlauf der Elektromobilität wesentlich an wettbewerbsfähigen Anschaffungspreisen im Vergleich zu Verbrennern“, sagte Stefan Bratzel, der Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach am Dienstag.