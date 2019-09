„Individuelle Klagen dürften lukrativer sein“ : Experte kritisiert VW-Sammelklage schon vor Prozessbeginn

Berlin Verbraucher werden von der bevorstehenden Volkswagen-Sammelklage womöglich kaum profitieren. Die 430.000 VW-Kunden, die sich der sogenannten Musterfeststellungsklage angeschlossen hätten, würden mit diesem Instrument nicht zu ihrem Recht kommen, befürchtet ein Experte.

Das sagte der Prozessfinanzierungsspezialist Christopher Rother am Mittwoch in Berlin. Am 30. September soll am Oberlandesgericht Braunschweig die mündliche Anhörung in dem Mammutverfahren beginnen. Rother prophezeite eine Dauer von etwa vier Jahren. Volkswagen werde es kompliziert machen. "Und der Schadenersatzanspruch ist dann nach vier Jahren einfach weg."