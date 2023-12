Spritpreis, Führerschein, Blackbox Das ändert sich für Autofahrer in 2024

Die EU-Staaten haben sich am Montag (4. Dezember 2023) darauf geeinigt, dass es künftig auch einen digitalen Führerschein geben soll, den man auf dem Handy abspeichern kann. Dieser soll kostenlos abgerufen werden können. Die für 2024 geplante Führerscheinreform in der EU soll zudem das begleitete Fahren ab 17 Jahren in allen Mitgliedsländern einführen.