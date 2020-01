Verkauf ab Februar : Smart-Modelle gibt es künftig nur noch mit E-Motor

Smart Fourtwo (l-r), Cabrio und Forfour gehen fortan nur noch elektrisch an den Start (Archivbild).. Foto: dpa-tmn/Daimler AG

Stuttgart Der Smart nimmt Abschied vom Verbrenner: Wenn im Februar die überarbeitete Version des Kleinwagens in den Handel kommt, wird es Fortwo, Cabrio und Forfour nur noch mit Elektroantrieb geben.

Unterschiede an der Front

Zu erkennen sind die überarbeiteten Smarts von außen an neuen Kühlermasken, die nun einen deutlichen Unterschied zwischen Zwei- und Viertürer machen. Außerdem gibt es neue Leuchten vorn und hinten und statt eines Logos den Smart-Schriftzug auf der Haube. Innen gibt es ein Update für das Infotainment-System und ein paar zusätzliche Ablagen. Außerdem hat Smart die digitalen Dienstleistungen rund um das Auto erweitert.

Einziger Antrieb ist künftig der bekannte E-Motor, der weiterhin 60 kW/82 PS leistet und an einen Akku von 17,6 kWh gekoppelt ist. Das ermöglicht eine Reichweite von bestenfalls 159 Kilometern, einen Sprint von 0 auf 100 in 11,6 Sekunden und 130 km/h Spitze.

Zwar fallen die Neuerungen diesmal eher bescheiden aus, doch im Hintergrund bahnt sich Großes an für den kleinen Benz: Gemeinsam mit Geely entwickelt Daimler in China eine neue Generation des Smart, die dezidiert als Elektrofahrzeug geplant ist, deutlich günstiger werden und den Markt von 2022 an aufmischen soll.