Für Dauer der Corona-Krise : Umwelthilfe fordert Fahrradstraßen und mehr Tempo 30 in 39 Städten

Umwelthilfe fordert Fahrradstraßen und mehr Tempo 30 in 39 Städten

Berlin Für die Dauer der Corona-Krise hat die Deutsche Umwelthilfe in 39 deutschen Städten beantragt, temporäre Fahrradstraßen und zusätzliche Tempo-30-Zonen auszuweisen. Unfälle müssten gerade jetzt vermieden werden, damit die Kliniken frei blieben.

Damit sollten Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad unterwegs sind, besser geschützt werden, "um Fahrradunfälle und daraus resultierende Krankenhausaufenthalte in Zeiten von Corona zu minimieren", teilte die DUH in Berlin mit. Sie forderte die Bürger auf, weitere Städte für solche Vorhaben zu benennen.

Die Umwelthilfe setzte den Städten für die Umsetzung der beantragten Maßnahmen eine Frist bis zum 16. April. Viele Menschen seien derzeit auf ihr Fahrrad angewiesen und könnten oder wollten weder mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch dem Pkw fahren, argumentierte DUH-Hauptgeschäftsführer Jürgen Resch. Sichere Fahrradstraßen und entschleunigte Verkehre könnten dabei auch Rettungsstellen und Krankenhäuser in Zeiten immenser Herausforderungen entlasten.

Die DUH verwies auf positive Erfahrung mit der Umwidmung von Verkehrsflächen zugunsten von Fahrrädern in Berlin-Kreuzberg und in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. "Das Coronavirus führt uns allen vor Augen, dass saubere Luft ein unverzichtbares Gut ist. Gerade jetzt ist es notwendig, dass die Fortbewegung für Fahrradfahrer ganz kurzfristig sicherer wird", teilte die Umwelthilfe weiter mit. "Das trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei, erlaubt Bewegung an frischer Luft mit sicherem Abstand voneinander und verhindert unnötige Unfälle."