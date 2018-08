Carsharing-Angebot von Mazda: Mietstationen auf Lidl-Parkplätzen

Mietstationen auf Lidl-Parkplätzen in NRW

Mazda stellt künftig seine Autos zur Spontan-Anmiete bereit. Bundesweit will man mit 850 Autos starten. In Nordrhein-Westfalen wartet ein Teil der Flotte auf Lidl-Parkplätzen auf Kundschaft.

Mazda steigt in Deutschland in das Carsharing-Business ein. Dabei setzen die Japaner auf eine Kooperation mit dem Mobilitätsdienstleister Choice, der Fahrzeuge von Mazda in das Carsharing-Netzwerk der Bahn-Tochter Flinkster integriert.