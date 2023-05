Camping Im Dachzelt auf dem eigenen Auto campen

Keiner weiß das besser als Brock Keen, der ein Drittel des Jahres im Auto verbringt und dabei auch nächtens nicht aussteigt. „Denn geschlafen wird auf diesen Touren im Dachzelt, und zwar nicht nur in der Wüste oder den Bergen, sondern auch in der Stadt“, sagt der Millionär und Influencer aus Oregon. Er bittet zum Beweis in seine Wagenburg, die er heute in den Hollywood Hills aufgefahren hat.