Überblick : SUV, Strom, Spaß - die wichtigsten Autoneuheiten für 2022

Kompaktschlager: 2022 lässt Opel wieder eine neue Generation des Astra vom Stapel - auch als Kombi namens Sports Tourer. Foto: dpa-tmn/Axel Wierdemann

Düsseldorf So langsam ist die Mobilitätswende auch beim Letzten angekommen. Der Elektro-Boom geht 2022 weiter. Und der Trend zum SUV ist ungebrochen. Zudem: Neues für die Spaßfraktion und Konservative.

Das neue Normal ist elektrisch und am SUV führt auch künftig kein Weg vorbei: So lassen sich die zwei alles bestimmenden Trends für das Autojahr 2022 zusammenfassen. Nach den Ankündigungen der Hersteller stehen für 2022 vor allem E-Modelle und Geländewagen auf dem Premierenplan. In den meisten Fällen geht das sogar miteinander einher.

Aber keine Sorge: Auch wer ein klassisches Spaßauto sucht oder einen Sportwagen, wird nicht vergessen. Und für die konservative Kundschaft ist ebenfalls wieder etwas dabei. Wichtige Neuheiten im Überblick:

Brumm Mal Wieder: So könnte das BMW-Motto des neuen M240i xDrive Coupé lauten, einem sportlichen Zweitürer im überschaubaren Format. Foto: dpa-tmn/Daniel Kraus

Neue elektrische SUVs rollen vor Am meisten tut sich bei den elektrischen SUVs, weil sich in diesem Segment die beiden wichtigsten Trends vereinen. Dort steht von Audi zum Jahresende der Q6 e-tron als erstes Modell auf der neuen elektrischen Oberklasse-Plattform (PPE) im Kalender.

Ford bringt ebenfalls zum Jahresende einen kompakten SUV-Stromer, der die Technik des Kooperationspartners VW aus dem ID3 nutzt. Mercedes zeigt in der Oberklasse EQS und EQE mit SUV-Aufbau. Nissan bringt im Sommer den überfälligen Ariya und Polestar starte seinen 3.

Neue Elektro-Limousine mit Stern: Der Mercedes EQE. Foto: dpa-tmn/Daimler AG

Dazu kommen ebenfalls im zweiten Halbjahr: von Toyota und Subaru die nahezu baugleichen, ein wenig aufgebockten E-Kompakten bZ4X und Solterra, eine Coupé-Version des Skoda Enyaq, der auch wieder als Verbrenner erhältliche Kia Niro aus der zweiten Generation und wichtige Updates für Tesla Model Y und Model X.

Und selbst Ssangyong drängt mit einem elektrischen Korando an die Ladesäule. Dort wird man ab dem Frühjahr erstmals auch auf die noble Hyundai-Schwester Genesis treffen, die mit dem GV60 auf Basis von Ioniq 5 und EV6 in die Generation E wechselt.

Mh, XM? Gab's da nicht mal was von Citroën? Ja, das ist aber erstens lange her und war auch ganz was anderes als das gleichnamige Luxus-SUV von BMW. Foto: dpa-tmn/BMW AG

Elektro auch in anderen Formen Wer zwar stromern will, sich aber dem Trend zum SUV verwehrt, der findet zahlreiche konventionelle E-Modelle in allen Klassen: So bringt Renault im Frühjahr mit dem Mégane E-Tech den überfälligen Konter auf die ID-Modelle des VW-Konzerns und legt im Sommer den Kangoo an die Leine.

Ford hat einen elektrischen Transit angekündigt, Mercedes macht Familien mit dem EQT und Firmenbosse mit dem EQE mobil und VW beglückt Retrofans mit dem Elektro-Bulli ID Buzz. Hyundai stellt dem Ioniq 5 einen deutlich flacheren Ioniq 6 zur Seite.

Sie sind Cowboy oder Cowgirl? Nein, aber vielleicht mögen Sie ja auch grundsätzlich Pick-ups wie den neuen Ford Ranger. Foto: dpa-tmn/Ford

Sogar ein paar ganz neue Marken rollen auf die Generation E zu: Vinfast aus Vietnam will mit einer ganzen Flotte elektrischer Modelle starten. Nio aus China hat mindestens drei Eisen im Feuer, darunter eine Limousine mit angeblich über 1000 Kilometern Reichweite. Aus den USA bereitet sich Lucid auf den Sprung über den Atlantik vor und aus dem Imperium des chinesischen PS-Giganten Great Wall will die Lifestyle-Marke Ora ihr Glück bei uns mit einer E-Palette versuchen.

Es gibt auch noch Neues mit Auspuff So wie es im neuen Jahr eine Reihe Stromer geben wird, die nicht mit hoher Bodenfreiheit daherkommen, trägt der SUV-Trend auch ohne E-Antrieb und beschert den Autohäusern einen vollen Kalender. Der Reigen beginnt in alphabetischer Ordnung mit dem Alfa Romeo Tonale, der als kleiner Bruder des Stelvio im Sommer erwartet wird. BMW startet den 550 kW/750 PS starken XM.

Sportler mit Stöpsel: Der McLaren Artura geht als Plug-in-Hybrid auf die Straße. Foto: dpa-tmn/McLaren

Dacia bringt als billigsten Siebensitzer unter den SUVs den Jogger und Maserati stellt dem Levante den Grecale zur Seite. Die wohl wichtigste Neuheit ist aber wahrscheinlich der nächste GLC, der weltweit eines der erfolgreichsten Mercedes-Modelle ablöst.

Nur die Harten kommen in den ... Pick-up Robustes kommt von Ford und VW im zweiten Halbjahr: die künftig baugleichen Pick-ups Ranger und Amarok. Wer stilvoll in den Schlamm strebt, bekommt von Land Rover einen neuen Range Rover. Opel verspricht einen Generationswechsel beim Grandland.

Kompakt, aber mit Strom bitte: Wer so etwas mag, könnte sich künftig auch den neuen Mégane E-Tech von Renault ansehen. Foto: dpa-tmn/Germain Hazard

Mazda bringt als kommendes Flaggschiff den CX-60. Mitsubishi meldet sich mit der nächsten Generation des Outlander zurück - genau wie Suzuki mit dem neuen S-Cross. Kia schickt derweil den Sportage in die fünfte Runde und Renault ersetzt den Kadjar durch den Austral.

Außerdem stehen ein neuer Volvo XC90 sowie für etwas sanftere Zeitgenossen der Offroad-Kombi Subaru Forrester in den Startlöchern. Und mit ein bisschen Glück für die Freunde des American Way of Drive kommen 2022 der Jeep Grand Cherokee sowie der Cadillac Escalade über den Großem Teich.

Günstiger Geländegänger: Die Renault-Tochter Dacia bringt das SUV Jogger ins Rennen Foto: dpa-tmn/Dacia

Klassische Autoformen gesucht... und gefunden

Doch nicht jeder ist reif für die rein elektrische Mobilitätswende und manche Kunden bevorzugen einen klassischen Karosserieschnitt. So bleibt für konventionelle Kleinwagen, Kompakte und Limousinen im Premierenprogramm auch noch Platz. Und fürs gute Gewissen gibt es die meisten dieser Neuheiten zumindest als Plug-in-Hybrid.

The American way of Drive: 2022 könnte auch der Cadillac Escalade seinen Kurs auf die Alte Welt nehmen. Foto: dpa-tmn/Cadillac

Die mit Abstand wohl wichtigste Neuheit in dieser Liga ist der Opel Astra, der im Frühjahr als Fünftürer und im Herbst dann auch als Kombi einen neuen Anlauf im Rennen gegen den VW Golf machen will.

Auf den gleichen Gegner zielt Honda mit der nächsten Generation des Civic. BMW lockt Führungskräfte mit einem neuen 7er, Familien mit der nächsten Generation des 2er Active Tourer und bringt ein 2er Coupé. Ford macht aus dem VW Caddy den nächsten Tourneo Connect, Mercedes aus dem Citan die elegantere T-Klasse.

SssssssUV: Immer mehr SUVs kommen wie der luxuriöse Genesis GV60 als E-Auto auf den Markt. Foto: dpa-tmn/Genesis

Und Toyota will mit einem neuen Aygo beweisen, dass auch Kleinstwagen noch eine große Zukunft haben. Außerdem meldet sich Citroën mit dem C5 X in der Mittelklasse zurück.

Es lebe der Sport(wagen) Auch die Spaßfraktion kommt auf ihre Kosten und die PS-Branche hat eine Reihe neuer Sportwagen in petto. Das beginnt bei halbwegs bezahlbaren Modellen wie dem Toyota GR 86 oder dem BMW M2 und reicht bis zu sogenannten Hypercars wie dem Pininfarina Battista oder dem Aston Martin Valkyrie.

Flotte Flunder: Lotus bringt mit dem Emira seit langer Zeit wieder eine Neuheit und soll die Elise beerben. Foto: dpa-tmn/Lotus

Dazwischen ist Platz für Sportwagen jedweder Spielart: Etwa der McLaren Artura mit Plug-in-Hybrid, der Mercedes SL als Wiedergeburt einer offenen Legende oder der Lotus Emira, der die schier unsterbliche Elise beerben soll.

(csr/dpa)