Neue Modelle auf Automesse Das sind die Premieren bei der Autoshow in Peking

Während sie bei uns zuweilen als Lastenesel verschrien sind, erleben Großraumlimousinen in Asien im Allgemeinen und in China im Besonderen gerade einen Boom bei der Premium-Kundschaft. Denn im Dauerstau von Peking oder Shanghai ist Platz offenbar wichtiger als Prestige und davon gibt es seit der Umstellung auf die flachen Elektroplattformen reichlich. Deshalb dreht sich auf der Auto China auf jedem zweiten Stand ein Raumkreuzer wie der Zeekr Mix, der mit großzügigen Sesseln möbliert ist und den Insassen mit riesigen Bildschirmen und aufwendigem Infotainment die Zeit verkürzt. Zwar stehen viele dieser Vans vom Denza D9 bis zum Li Auto Mega in den Startlöchern für den Export. Doch nachdem Zeekr die ersten Modelle bereits in Europa verkauft, stehen die Chancen für den Mix offenbar am besten – zumal die Länge der Staus aus bei uns wächst und Raum deshalb in Paris oder Stuttgart als genauso luxuriös empfunden werden könnte wie in Peking oder Shanghai.