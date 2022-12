Elektromobilität Spektakuläre Showcars im E-Zeitalter

Im ersten Moment hielt er den Anruf für einen Scherz. Dass Ford ihn mit einem Lieferwagen zum legendären Hillclimb nach Goodwood schicken wollte, konnte sich der Rennfahrer Romain Dumas nicht vorstellen. „Was, bitte schön, soll ein Lieferwagen beim Festival of Speed?“, habe er sich gefragt. Doch dann verstand er. Denn der Autohersteller wollte dem Franzosen keinen gewöhnlichen Lieferwagen hinstellen, sondern einen mit vier Elek-

tromotoren und 1470 kW/2000 PS. Nur wenige Tage nach dem Telefonat sitzt der Franzose am Steuer des „Supervan“ genannten Geschosses und semmelt den Hügel zum Herrenhaus des Earl of March hinauf, ohne dass die vielen Sportwagen in seinem Windschatten auch nur den Hauch einer Chance hätten.