Nachhaltigkeit So sauber fahren Verbrenner mit Bio-CNG

Billig tanken geht doch noch: Für 98,9 Cent in Hamburg und Essen, in Köln sogar für nur 91,9 Cent. Der Tiefpreis gilt allerdings nicht für Benzin- und Dieselfahrer. Sondern für Autos mit CNG-Antrieb (Compressed Natural Gas). Trotz Gaskrise tanken sie immer noch so günstig wie vor 25 Jahren. Zwar stiegen die Erdgas-Preise durch den Ukraine-Krieg stark. Die mehr als 750 CNG-Tankstellen in Deutschland bieten aber hauptsächlich Bio-CNG an. Dieser Öko-Kraftstoff basiert nicht auf importiertem Erdgas, sondern auf erneuerbaren hiesigen Quellen wie Abfällen und Reststoffen aus Stroh oder auch Gülle.