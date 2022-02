Umrüsten : Vom Diesel zum sauberen Stromer

Gebrauchtwagen mit Verbrennermotor lassen sich auf Elektroantrieb umrüsten. Ein Unternehmen aus Niedersachen hat sich darauf spezialisiert. Das könnte bei der Energiewende helfen.

„Man spricht hier von Second Life“, erklärt Zippel. Der 49-Jährige ist Mitgründer von Naext Automotive. Die niedersächsische Firma will mit Elektroautos die Mobilitätswende voranbringen. Allerdings nicht mit Neuwagen. Sondern indem sie Gebrauchtwagen auf E-Antrieb umrüstet. Der Bedarf sei enorm.

Zwar steigt der Anteil elektroangetriebener Fahrzeuge bei den Neuzulassungen. Doch mit einer halben Million ist ihr Gesamtanteil am Pkw-Bestand in Deutschland gering. Die meisten der 48 Millionen Pkw sind Verbrenner. Ausrangierte Diesel und Benziner werden massenhaft nach Afrika oder Osteuropa exportiert, um dort die Umwelt mit Abgasen zu belasten.

Doch das Klimaproblem ist ein globales. Das Umbau-Konzept von Naext lehnt sich am Refurbishing an, das im Flugzeugbau gängig ist. Passagierjets werden nach etwa 15 Jahren komplett restauriert. „Die Leute denken dann, sie fliegen mit einem neuen Flugzeug“, erklärt Nick Zippel. So maßen die Naext-Ingenieure den Motorraum des T5 mit einem 3-D-Scanner aus, um den Elektroantrieb passgenau installieren zu können. Abgasanlage, Tank und andere überflüssige Bauteile flogen raus. Kupplung und manuelles Getriebe blieben. Der E-Bulli kommt auf 108 kW Leistung und bis zu 350 Kilometer Reichweite. Die Ladegeschwindigkeit liegt bei 11 kW. Potenzielle Kunden sieht Naext insbesondere bei kommunalen Betrieben mit großen Nutzfahrzeugflotten. So erwägt die Verwaltung der Stadt Köln, beträchtliche Teile der Dienstfahrzeuge auf Elektroantrieb umzurüsten. „Wir finden diesen Ansatz sehr nachhaltig“, sagt Christoph Schmitz vom Amt für Landschaftpflege und Grünflächen.