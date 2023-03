Bio-Fuels Biosprit für mehr Klimafreundlichkeit

Spritsparen ist nicht die Stärke von SUV. Doch Andreas Deul fährt seine Mercedes G-Klasse mit gutem Gewissen: Er betankt den Diesel-V6 mit HVO100, einem Spezial-Kraftstoff aus erneuerbaren Bio-Rohstoffen. „Damit fährt der Wagen mit einem Zehntel seiner ursprünglichen CO 2 -Emissionen“, sagt Deul von der Wirtz Energie + Mineralöl GmbH. Der Betrieb aus Ratingen glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, um Verbrennerautos fast klimaneu-

tral zu bewegen: mit synthetischen Biokraftstoffen. Dabei wird ein fester oder gasförmiger und im Idealfall regenerativer Energieträger in einem Spezial-Verfahren in flüssigen Sprit umgewandelt. Der Bedarf wäre riesig. Die 48,5 Millionen Pkw in Deutschland sind größtenteils Verbrenner. Zwar will die Bundesregierung bis 2030 insgesamt 15 Millionen Elektroautos auf die Straße bringen. Doch selbst wenn sie das erreicht, wären die meisten Pkw noch mit Benzin oder Diesel unterwegs.