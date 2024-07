Kuriose Autobahn-Meldungen A3 - umherflatterndes Spielgeld sorgt für Polizeieinsatz

Zwei Männer haben in Bayern an einer Auffahrt zur Autobahn 9 versucht, Frischhaltefolie quer über die Fahrbahn zu spannen. Die beiden hätten die Folie am frühen Morgen um einen Leitpfosten gewickelt und über die Fahrspur gezogen, teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Zeuge habe den Vorfall an der Anschlussstelle Fischbach bei Nürnberg beobachtet und die Männer zur Rede gestellt. Das Duo sei daraufhin in den Wald geflohen. Der Zeuge verständigte die Polizei und die Beamten fanden vor Ort Reste der Folie und ein geparktes Auto an einer Autobahnmeisterei. Nach einiger Zeit sei einer der Männer aus dem Wald gekommen und habe in den Wagen einsteigen wollen, wenig später sei der zweite nachgekommen. Die Beamten nahmen das Duo vorläufig fest. Warum die beiden Männer die Folie über die Autobahnauffahrt spannen wollten, sagten sie den Ermittlern nicht. Für Autofahrer hätte die Folie wohl nur ein geringes Risiko dargestellt, sagte der Sprecher. „Aber gerade für Motorradfahrer hätte es durchaus gefährlich werden können.“