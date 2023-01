Straßen in NRW In diesen Bundesländern gibt es die meisten Falschfahrer

In den Jahren 2018 bis 2020 nahmen die Meldungen an Falschfahrern in Nordrhein-Westfalen zunächst ab. Insgesamt waren im Jahr 2018 354 Geisterfahrer in NRW unterwegs, 2019 waren es 339. Im Jahr 2020 wurden 309 Geisterfahrer verzeichnet. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Geisterfahrer in NRW dagegen auf 335 an.