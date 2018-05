Neue Anlaufstelle für Jaguar- und Land Rover-Liebhaber

In Essen-Kettwig hat das erste Jaguar Land Rover Classic Center außerhalb des Vereinigten Königreichs eröffnet. Kunden können auch spezielle Modelle kaufen.

Von Dirk Weber

Wenn Liebhaber alter Jaguar oder Land Rover ein seltenes Ersatzteil bestellen wollten, mussten sie sich damit bisher an das Jaguar Land Rover Classic Works Center in Coventry wenden. So erging es auch dem Rockstar Nicko McBrain, Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, nachdem er einen Jaguar XJ6 aus den 1980er-Jahren zerlegt und nach seinen Wünschen modifizieren wollte - inklusive Aussparung für den Ring seiner Freundin, die damit sonst den Lack zerkratzt hätte.

Nun gibt es ein solches Oldtimer-Zentrum erstmals auch auf dem Festland - und zwar mitten im Ruhrgebiet, in Essen-Kettwig, zwischen Altstadt und Ruhr. In einem unscheinbaren Gebäude an der Ringstraße 38, in dem zuletzt Farben und Tapeten verkauft wurden, kümmert sich ein 14-köpfiges Team unter der Leitung von Ralf Klasen um den Service für klassische Jaguar- und Land-Rover-Modelle. Klassisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gebaut werden.

Auf 4500 Quadratmetern werden die Fahrzeuge gewartet, werksgetreu restauriert und in einer Art Oldtimerhotel gepflegt. Um zu zeigen, was möglich ist, wurde ein Land Rover Defender generalüberholt: Fünf-Liter-Maschine, acht Zylinder, Achtgang-Automatikgetriebe, neues Fahrwerk, neue Bremsen, Geräuschdämmung, Entertainmentsystem. Über das "Works Legends"-Programm können Interessenten künftig auch geprüfte Klassiker erwerben.

Dass sich drohende Fahrverbote negativ auf das Geschäft auswirken könnten, glaubt Classic-Direktor Tim Hanning nicht: "Wir beobachten, dass das Interesse zugenommen hat." Im vergangenen Jahr wurde der E-Type Concept Zero vorgestellt - mit elektrifiziertem Motor. Die Resonanz war so gut, dass man derzeit prüfe, ob sich eine Umrüstung auch in größerer Stückzahl lohnen könnte. Möglich wäre dies dann für alle XK-Motoren zwischen 1948 und 1992.

(webe)