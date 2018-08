Napier-Railton auf Schloss Dyck zu Gast

Bei den Classic Days treffen dieses Wochenende wieder seltene Oldtimer aufeinander.

Anfang des 20. Jahrhunderts ließ Hugh Fortescue Locke King in Surrey in Südengland die erste fest installierte Rennstrecke bauen. Auf dem Terrain, das wie ein natürliches Amphitheater aussah, entstand ein 5,23 Kilometer langer Rundkurs. Eröffnet wurde er am 17. Juni 1907. Sein Name: "Brooklands". Heute ist die Rennstrecke verfallen. Aber es gibt noch ein Museum, das Brooklands Museum, das sich in diesem Jahr zum ersten Mal mit den Classic Days zusammengetan hat. Wenn diese heute und morgen zum 13. Mal auf Schloss Dyck bei Jüchen stattfinden, ist auch einer der wichtigsten Wagen des Museums zu sehen: der 24 Liter Napier-Railton - ein Langstrecken-Rekordwagen aus dem Jahr 1933. Gebaut hat ihn Fahrer John Cobb in einer Werkstatt auf dem Brooklands-Gelände. Entworfen wurde er von Designer Reid Railton.