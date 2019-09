Imitate im Auto : Das Problem mit gefälschten Ersatzteilen

Nachgemachte Ersatzteile sind oft billiger als Originalteile. Doch wer billige Kopien verbaut, kann sich schnell in Gefahr bringen. Ein Imitat zu entlarven, ist oft nicht leicht. Aber es gibt Möglichkeiten.

Zunächst: Was ein Ersatzteil ist, wer es fertigen und in Verkehr bringen darf sowie die Ansprüche, die ein Ersatzteil erfüllen muss - das alles regelt eine Gruppenfreistellungsverordnung der EU. Viele Teile dürfen legal nachgebaut werden, sofern sie qualitativ gleichwertig mit den Teilen des Fahrzeugherstellers sind.

Überschreitungen über Jahre hinweg : Bosch und Conti haben Blei-Grenzwerte in Kleinteilen nicht eingehalten

Privatkunden haben laut dem Experten kaum eine Möglichkeit, die Schummelware zu entlarven. „Es gibt zwar auf dem Ersatzteil und der Verpackung verschiedene Herstellercodes. Aber die sind in der Regel ebenso gefälscht“, erläutert Fischer. „Mit dem bloßen Auge lässt sich der Unterschied nicht erkennen.“ Er rät Verbrauchern dazu, die Preise kritisch zu vergleichen: „Wenn Ersatzteile im Internet deutlich zu preiswert sind, dann sind Zweifel angebracht.“ Schutz vor gefälschten Teilen haben Autofahrer seiner Meinung nach nur, indem sie die Teile von seriösen Quellen – etwa einem bekannten Fachhändler oder der eigenen Werkstatt – kaufen. An sicherheitsrelevanten Bauteilen sollten Hobbyschrauber ohnehin nicht arbeiten, findet Fischer. Dies sei Sache einer Fachwerkstatt. Die bestelle im Zuge der Reparatur in der Regel auch das Ersatzteil.