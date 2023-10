Motorrad Harley-Davidson wird 120 Jahre alt

Der erste der mächtigen V2-Motoren, die bis heute die Marke prägen, entstand dort übrigens im Jahr 1909 – in Form von 27 Einheiten des historischen Modells 5D mit rund 810 Kubikzentimetern Hubraum und dem bis heute typischen 45-Grad-Winkel zwischen beiden Zylindern. 17 Jahre nach der Gründung avancierte Harley zum größten Motorradhersteller der Welt und verblieb 1953 nach der Pleite des Erzrivalen Indian als einziger US-Motorradhersteller. 1960 begann die Firma mit dem Ankauf von Anteilen des italienischen Motorradunternehmens Aermacchi. 1965 wurde Harley Davidson in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 1969 wurde Harley Davidson von der American Machine and Foundry Company (AMF), einem großen Mischkonzern, übernommen, der massiv in das Unternehmen investiert. 1971 stellte Willie G. Davidson mit der Super Glide das erste Factory-Custombike vor, mit dem sich Harley-Davidson auch den Kunden der Chopper-Szene zuwandt. Es ist die Synthese aus Rahmen und Motor der schweren FL Tourer mit den leichten Front Ends – Gabel- und Vorderrad – der XL Sportster Modelle. So entsteht die neue Modellreihe mit dem Typkürzel FX.