E-Roller-Sharing: Eddy aus Düsseldorf gewinnt ADAC-Test

Düsseldorf Seit einiger Zeit kann man in Großstädten wie Düsseldorf, Berlin, Stuttgart oder München E-Roller spontan mieten. Der ADAC hat nun verschiedene Anbieter getestet. Sieger wurde Eddy aus Düsseldorf.

Car- und Bike-Sharing-Anbieter sind in Deutschland mittlerweile ein gewohnter Anblick. Vergleichsweise neu hingegen ist das Roller-Sharing. Mittlerweile haben sich in einigen Großstädten wie Düsseldorf, Hamburg oder Berlin Anbieter etabliert, die in meist unkomplizierter Weise die Spontan-Anmietung eines Elektro-Scooters ermöglichen. Der ADAC hat nun einige dieser neuen Zweirad-Verleiher in der Praxis getestet und verglichen.

Am besten abschneiden konnte dabei der Anbieter Eddy in Düsseldorf, der mit einem dichten Netz und mit Rollern von sehr guter Qualität überzeugte. Kritischer war das Fazit bei Anbietern Emmy in München oder Stella in Stuttgart. Hier waren die Wege zum nächsten Fahrzeug vergleichsweise weit, in einem Fall gab es zudem Probleme mit dem Reifenluftdruck.