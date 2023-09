Regeln für Autofahrer Wann darf man die Lichthupe benutzen?

Demnach ist auch die häufig im Straßenverkehr zu beobachtende „Höflichkeitsgeste“, anderen Verkehrsteilnehmern per Lichthupe Vorrang zu gewähren, verboten. So handhaben es häufig Autofahrer, die auf eine Ampel zufahren, die gerade auf Rot springt und so den Linksabbiegern zeigen, dass sie bereits abbiegen können. Ebenfalls nicht erlaubt ist, „Fahrer entgegenkommender Fahrzeuge mittels Lichthupe auf eine Radarfalle aufmerksam zu machen“, warnt der ADAC.