30 Jahre Land Rover Discovery : Disco-Fever in der Pampa

Der Discovery hat sich zwar über die Generationen deutlich gewandelt und widmet sich jetzt eher dem Alltag als dem Abenteuer. So ist das aktuelle Modell zum Beispiel das erste und bislang einzige Auto, bei dem man die Sitze mit einer Smartphone-App umlegen kann. Doch die Gene des Grenzgängers hat er sich bewahrt – und gibt sie jetzt sogar an seinen Stammvater zurück. Denn die Briten präsentieren auf der IAA in Frankfurt, genau 30 Jahre nach dem Debüt des Discovery, auf seiner Basis einen neuen Defender – und schließen so den Kreis.