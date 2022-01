Luxus-Autohersteller : Lamborghini ist für dieses Jahr schon „fast ausverkauft“

Ein Lamborghini Countach. Foto: dpa-tmn/Lamborghini

Wolfsburg Die italienische VW-Tochter Lamborghini will nach den Rekordverkäufen 2021 in diesem Jahr die Produktion erhöhen. So soll die Wartezeit der Kunden beschränkt werden.

„Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir 2022 schon fast ausverkauft sind. Wir sind bei ungefähr einem Jahr Auftragsvorlauf“, sagte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann der „Automobilwoche“ vom Montag. „Wir sind gerade dabei zu prüfen, ob wir die Produktion steigern und hier noch etwas zulegen können, um die Wartezeit für die Kunden nicht über ein Jahr hinaus anwachsen zu lassen.“

Dank bevorzugter Chip-Zuteilung im Volkswagen-Konzern kann der Luxuswagen-Hersteller auch produzieren, wie die „Automobilwoche“ berichtete. Bei der Erhöhung der Produktion geht es laut Winkelmann „aufs Jahr gesehen“ um „vielleicht ein paar hundert Einheiten“.

Lamborghini lieferte im vergangenen Jahr 8405 Autos aus, das waren 13 Prozent mehr als 2020. „Wenn sich nichts Negatives ergibt in den nächsten Monaten, wird auch 2022 wieder ein tolles Jahr, in dem wir sehr gut abschneiden könnten“, sagte Winkelmann der Fachzeitschrift.

2023 will Lamborghini ein Hybrid-Modell herausbringen, Ende 2024 ein vollelektrisches Modell. Die komplette Umstellung auf Elektroautos soll in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erreicht sein.

