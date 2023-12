Überstürztes Ende einer fragwürdigen Subvention Auch beim E-Auto zerstört die Ampel Vertrauen

Das Karlsruher Haushaltsurteil ist eine Chance, fragwürdige Subventionen zu streichen. Dazu gehört die Steuerbefreiung von Kerosin ebenso wie die E-Auto-Förderung. Denn wen hat der Staat bislang subventioniert? Nicht arme Bürger, sondern solche, die ein selbst mit Subvention noch teures Auto kaufen können. Am meisten Staatshilfe gab es dabei für die, die sich zudem noch Eigenheim, Solardach, Speicher, Wallbox leisten können. Auch die unsinnigen Energiepreisbremsen nutzen am meisten den Wohlhabenden. Dass ausgerechnet die Ampel Politik für die Bürger macht, die am meisten haben, ist schon seltsam – zumal Verkäuferin und Pfleger das Ganze mit ihren Steuern bezahlen müssen.