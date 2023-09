Etikettenschwindel Euro-7 Deutschland blamiert sich bei der Abgasnorm

Die Ampel ist angetreten, um eine „ökologische Marktwirtschaft“ zu schaffen, wie sie im Koalitionsvertrag vollmundig versprochen hat. Das tut vor allem im Bereich Verkehr Not, der nicht nur seine Klimaziele verfehlt, sondern sogar für immer mehr Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich ist. Und so wollte die Ampel erreichen, dass die EU im Zuge der neuen Euro-7-Abgasnorm die Grenzwerte für den Schadstoff-Ausstoß deutlich verschärft. Zwar hat die Europäische Union bereits beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden dürfen. Doch die grün-geführten Ministerien trauten diesem eigentlich scharfen Schwert nicht und wollten noch eins draufsetzen. Damit sind sie nun bei einer Abstimmung der EU-Staaten krachend gescheitert. Frankreich hat geschickt den Widerstand gegen die deutschen Klimapläne organisiert. Und so bestätigt die neue Euro-7-Norm jetzt im wesentlichen nur die Grenzwerte der Euro-6-Norm, garniert mit harmlosen Auflagen zu Testung und Reifenabrieb. Das ist keine neue Abgasnorm, das ist ein Etikettenschwindel.