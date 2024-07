Für Senioren wird's teurer Viele Kfz-Versicherer erhöhen die Preise – was tun?

Service | Düsseldorf · Schon jetzt kündigen Auto-Versicherer höhere Beiträge an. Vor allem Senioren müssen oft tiefer in die Tasche greifen. Sie verursachen im Schnitt mehr und teurere Schäden als Fahrer in mittleren Jahren.

28.07.2024 , 14:26 Uhr

Link zur Paywall Autoversicherungen - das macht sie so teuer Infos Foto: AP

Von Uwe Schmidt-Kasparek