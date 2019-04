Schadensfall : Wenn Versicherer den Rotstift zücken

Wer seiner Haftpflichtversicherung ein Gutachten über einen Unfallschaden vorlegt, bekommt dieses vielfach runtergerechnet. Kürzungsopfer sollten sich wehren, rät Experte Uwe Müller.

Waren es früher allein die klassischen Versicherungsdetektive, die falsche Gutachten oder überteuerte Reparaturrechnungen entlarvten, zeichnen dafür inzwischen externe Dienstleister verantwortlich. Eine Handvoll gibt es davon deutschlandweit und die bescheren den Versicherungen durch Kürzungen ein milliardenschweres Einsparpotential, auch wenn auf dem Briefkopf der Kürzungsschreiben in der Regel weiter der Name der Haftpflichtversicherung steht.

Die Kürzungspraktiken beziehen sich jedoch längst nicht nur auf fiktive Abrechnungen, sondern auch auf konkrete. So sind nicht beschädigte Teile, die man weiterverwenden kann, häufig ein Streitpunkt. „Zum Beispiel ist die Fensterschachtleiste beim Austausch der Seitenscheibe theoretisch wiederzuverwenden. Allerdings zeigt hier erst die Praxis, dass diese Leiste nach mehreren Jahren nicht mehr sach- und fachgerecht anzubringen ist“, erklärt der Fachmann. „Der Geschädigte hat Anspruch auf vollkommene Wiederherstellung“, stellt Müller klar. Die Versicherung muss auch die Folgekosten bezahlen, die der Unfall hervorgebracht hat. Dazu zählen zum Beispiel Kosten für ein gemietetes Ersatzfahrzeug oder für ein Gutachten. „Auch die Kosten für einen Rechtsanwalt gehören dazu, selbst wenn man am Ende nicht Recht bekommt.“ Der Experte empfiehlt Betroffenen, sich juristischen Rat einzuholen und gegen Kürzungen vorzugehen, auch ohne Rechtschutzversicherung.

Dass die Schadensregulierung längst nicht so problematisch seien wie vom Gutachterverband behauptet, betont indes der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). So hätte eine eigene Erhebung ergeben, dass in der Kfz-Haftpflichtversicherung über 97 Prozent der Schäden reibungslos und zur Zufriedenheit der Kunden reguliert würden. „Nichtsdestotrotz liegt es in der Natur der Sache, dass zwischen einer Versicherung und einem Geschädigten nicht in jedem Fall Einigkeit darüber besteht, ob eine bestimmte Forderung berechtigt ist oder nicht. Eine sorgfältige Prüfung von Haftpflichtansprüchen ist nicht nur eine vertragliche Verpflichtung der Versicherer, sondern schützt die Gesamtheit unserer Kunden, die mit ihren Beitragszahlungen die Schäden tragen“, relativiert eine GDV-Sprecherin. „Das zeigt der Ausgang der – insgesamt nur wenigen – Prozesse: In jedem zweiten Rechtsstreit fällen die Richter ein Urteil zugunsten der Versicherer.“