Kennzeichen-Quiz Wissen Sie, welches Nummernschild aus welcher Stadt kommt?

Die ersten ein bis drei Buchstaben eines Nummernschilds geben bekanntlich an, in welcher Stadt oder in welchem Landkreis das Fahrzeug angemeldet ist. Über 700 verschiedene Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen auf deutschen Kennzeichen geben Aufschluss über die Herkunft der anderen Verkehrsteilnehmer. Mit ein bisschen Glück stößt man, wenn man die Augen offen hält, beizeiten auch auf das ein oder andere Sonderkennzeichen. Wussten Sie beispielsweise, dass Dienstwagen der Bundespolizei die Buchstaben „BP“ auf dem Kennzeichen tragen, oder dass bei Fahrzeugen der Bundeswehr ein „Y“ und bei Dienstwagen der internationalen Hauptquartiere der Nato mit Sitz in Deutschland ein „X“ auf dem Kennzeichen steht?