Ungewisse Zukunft 800 Jet-Tankstellen stehen zum Verkauf

Die Tankstellen mit dem gelb-blauen Logo sind auch in Nordrhein-Westfalen verbreitet: Jet betreibt rund 800 Stationen in Deutschland und ist damit nach Aral, Shell, Esso, Total und Avia die Nummer sechs im deutschen Markt. Doch die gelb-blaue Zukunft ist ungewiss: Denn der US-Konzern Phillips 66, zu dem die Jet-Flotte gehört, will sein gesamtes Netz in Deutschland und die 150 Standorte in Österreich verkaufen. Der Konzern bestätigte die Pläne: „Phillips 66 hat einen Prozess eingeleitet, der zu einer möglichen Veräußerung von Einzelhandelsaktivitäten in Deutschland und Österreich führen könnte.“ Die Tankstellen könnten für andere Eigentümer von größerer strategischen Bedeutung sein, man freue sich auf Angebote, erklärte ein Sprecher. Laut Branchenkreisen könnte es um 2,8 Milliarden Euro gehen. Jet hat einen Marktanteil von zehn Prozent in Deutschland.