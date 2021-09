Smartphone steuert Funktionen : Neuer E-Kleinwagen von VW kommt 2025

München Volkswagen hat auf der IAA in München den ID.Life vorgestellt. Der E-Kleinwagen ist für 2025 geplant. Wesentliche Funktionen soll der Nutzer dann durch das Smartphone steuern können.

Der ID.Life, dessen Konzeptstudie der Konzern am Montag vor dem Beginn der Automesse IAA Mobility in München vorstellte, soll ein Betriebssystem bekommen, das die vollständige Einbindung externer Endgeräte erlaubt. So könnten zum Beispiel über ein Mobiltelefon oder Tablet nahezu „alle Funktionen kontrolliert“ werden, sagte eine Designerin mit Blick etwa auf Navigation- oder Entertainment-Module - „außer dem Fahren selbst“. Dazu ist eine komplexe Bord-Software nötig, die VW in seiner neuen Sparte Cariad in Eigenregie entwickelt.