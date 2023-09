IAA in München „Neue Klasse“ – BMW zeigt erstmals neuen Super-Stromer

Den Kaufpreis für die Autos will BMW erst kurz vor dem Serienstart festlegen. „Wir werden uns nicht aus dem Markt rauspreisen“, sagte Zipse. Einen Preiskampf gebe es heute vor allem in China, mit vielen neuen Autobauern und günstigen E-Fahrzeugen. Im Premiumsegment sei der Preisdruck weniger zu spüren, da gälten andere Spielregeln. In China sei der BMW-Absatz im ersten Halbjahr um vier Prozent gewachsen.