Haftpflichtversicherung 2019: In NRW droht 1,5 Millionen Autobesitzern teurere Schadensklasse

Berlin Die Höhe einer Kfz-Versicherung hängt auch von der Schadens- und Unfallbilanz einer Region ab. Die Basis dafür ist eine Statistik, die regelmäßig angepasst wird - auch jetzt wieder. Das könnte für viele Autobesitzer in Nordrhein-Westfalen Folgen haben.

Rund 1,5 Millionen Autobesitzern in NRW droht im kommenden Jahr die Einstufung in eine teurere Regionalklasse - sie haben ihre Fahrzeuge in einem Bezirk angemeldet, in der sich die Schadensbilanz verschlechtert hat. Etwa 500.000 Autofahrer wurden dagegen in eine niedrigere Regionalklasse eingestuft, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Bei rund 6,7 Millionen Autobesitzern in NRW ändert sich die Haftpflichtklasse nicht.