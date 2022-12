Honda Accord, Porsche 911, Renault Twingo I Diese Autos können ab 2023 das H-Kennzeichen bekommen

VW Golf GTI 16V: Spät im Jahr 1992 lief die Produktion der sportlichen Version des VW Golf III an. Doch in den Handel kam der rasante Kompakte mit Vierzylinder erst so richtig 1993 - mit bis zu 215 km/h Spitze. Später im Jahr kamen auch das auf dem Golf III basierende Cabrio und der erste Kombi (Variant) zu den Kunden. Preisbeispiel: Golf III GTi 16V, Dreitürer, 1984 ccm, 110 kW/150 PS, Erhaltungszustand 2: 7600 Euro (Zustand 3: 4900 Euro).